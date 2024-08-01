قاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، عائلات إيفان جيرشكوفيتش، وبول ويلان، وألسو كورماشيفا، وفلاديمير كارا مورزا، بالإضافة إلى الصحافة التي تجمعت في البيت الأبيض، في أداء أغنية "عيد ميلاد سعيد" لابنة الصحفية المسجونة في روسيا ألسو كورماشيفا، البالغة من العمر 13 عامًا تقريبًا ميريام بوتورين.

أجرت الولايات المتحدة وروسيا عملية تبادل تاريخية للسجناء، الخميس، بإطلاق سراح 24 معتقلًا، وقد جرى تبادل 8 أشخاص بما في ذلك كراسيكوف إلى روسيا، مقابل إطلاق سراح 16 شخصًا كانوا محتجزين في روسيا، بينهم 4 أمريكيين. بالإضافة إلى ويلان وجيرشكوفيتش، تم إطلاق سراح الناقد البارز لبوتين فلاديمير كارا مورزا، المقيم الدائم في الولايات المتحدة، والصحفية الروسية الأمريكية ألسو كورماشيفا.