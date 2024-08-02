شاهد كيف خنقت جيك سوليفان العبرة أثناء إعلانه عن صفقة لتحرير أمريكيين

أبدى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تأثره الشديد أثناء إعلانه أن الصحافي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش وضابط البحرية الأميركي السابق بول ويلان كانا من بين 24 معتقلاً تم إطلاق سراحهم في إطار صفقة تبادل أسرى معقدة بين روسيا والولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

وقال سوليفان في حديثه: "من الرئيس إلى الأسفل، بقينا على تواصل دائم وروتيني معهم. لقد أمضيت الكثير من الوقت مع عائلات إيفان وبول وأولو. في أغلب الأوقات - كما يمكنكم التخيل - كانت تلك المحادثات صعبة، لكن ليس اليوم. اليوم..."، قبل أن تخنقه العبرة.

بعدها تابع قائلًا: "عذرًا.. لقد كان يومًا جيدًا، وسوف نبني على ذلك، مستخلصين الإلهام والشجاعة المستمرة منها لكل أولئك المحتجزين أو تم اعتقالهم بشكل خاطئ حول العالم".



