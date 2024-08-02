شاهد لحظة لم شمل الأميركيين المحررين من سجون روسيا.. ولقاءهم مع أحبائهم

عاد الجندي السابق في مشاة البحرية الأميركية بول ويلان، ومراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان جيرشكوفيتش، والصحافية الروسية الأميركية ألسو كورماشيفا إلى الولايات المتحدة في إطار أكبر عملية تبادل للأسرى بين روسيا والغرب منذ الحرب الباردة.

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