شاهد لحظة لم شمل الأميركيين المحررين من سجون روسيا.. ولقاءهم مع أحبائهم

شاهد لحظة لم شمل الأميركيين المحررين من سجون روسيا.. ولقاءهم مع أحبائهمالعالمنشر الجمعة، 02 اغسطس / آب 2024عاد الجندي السابق في مشاة البحرية الأميركية بول ويلان، ومراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان جيرشكوفيتش، والصحافية الروسية الأميركية ألسو كورماشيفا إلى الولايات المتحدة في إطار أكبر عملية تبادل للأسرى بين روسيا والغرب منذ الحرب الباردة.قد يهمك: كامالا هاريس تعلق على تبادل السجناء مع روسيا وعلاقته بانتخابات 2024.. وتلمح لخطاب ترامب "الانعزالي"وقد يهمك أيضًا: بالأسماء.. من هم السجناء الـ24 بصفقة التبادل التاريخية بين روسيا والغرب؟قراءة المزيدأمريكاروسياجو بايدنكامالا هاريس