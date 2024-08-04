تجري عمليات الإنقاذ في ولاية كيرلا بجنوب الهند بعد أن تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية مميتة اجتاحت المنازل وأدت إلى مقتل مئات الأشخاص.

كانت الولاية الواقعة في جنوب الهند في سبات عميق يوم الثلاثاء، عندما اندلعت انهيارات أرضية مدوية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة عند منتصف الليل، فمزقت المباني وحطمت المنازل.

تُعرف هذه الولاية بأنها ملاذ قمم التلال الخضراء وحقول الشاي. والآن يعاني شمال كيرلا من أسوأ كارثة منذ سنوات.. كانت السيارات متناثرة مثل الألعاب، والمنازل مدمرة، والطرق مغمورة بالمياه، ومئات القتلى مؤكدون. ولكن لا يزال هناك الكثير في عداد المفقودين مع ظهور الجثث في هذه المياه الموحلة.

قامت الحكومة ببناء جسر جديد للوصول إلى المناطق المعزولة، وللحفر بحثًا عن الناجين. لكن بعد مرور أيام على الانهيارات الأرضية الأولية، تحولت عمليات الإنقاذ إلى عمليات الانتشال.

وفي تقرير هاناكو مونتغمري مراسلة CNN المزيد من التفاصيل حول الكارثة المميتة.