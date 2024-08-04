اعترف زوج نائبة الرئيس كامالا هاريس، دوغ إيمهوف، لشبكة CNN بأنه كان على علاقة غرامية خلال زواجه الأول بعد نشر تفاصيل مزعومة عن تلك العلاقة في صحيفة بريطانية.

وفي تصريح حصري لشبكة CNN، قال إيمهوف: "خلال زواجي الأول، مررت أنا وكيرستن ببعض الأوقات الصعبة بسبب أفعالي. لقد تحملت المسؤولية، وفي السنوات التي تلت ذلك مررنا بأشياء كعائلة وخرجنا أقوى من الجانب الآخر".

وذكرت صحيفة الديلي ميل أن إيمهوف كان على علاقة بمعلمة ابنته الصغيرة آنذاك، مما أدى إلى نهاية زواجه الأول.

وأخبرت مصادر شبكة CNN أن العلاقة والظروف تم الكشف عنها للجنة فحص جو بايدن قبل 4 سنوات عندما كانت كامالا هاريس تعتبر زميلة له في الترشح.

والآن، أصبح طفلا إيمهوف بالغين، ووُصفت ديناميكية الأسرة بأنها ودية، حيث قالت الزوجة السابقة كيرستن إيمهوف أيضًا، السبت: "إنه أب عظيم لأطفالنا ويظل صديقًا رائعًا لي وأنا فخورة حقًا بالعائلة المختلطة الدافئة والداعمة التي بنيناها معًا دوغ وكامالا وأنا".