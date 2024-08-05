تحتفل أوكرانيا بما تسميه "فصلاً جديدًا" بعد عامين ونصف من الغزو الروسي الكامل، حيث وصلت أولى طائرات إف-16 المقاتلة التي طال انتظارها إلى البلاد.

وقد تبرع بها حلفاء أوكرانيا بعد أشهر من المفاوضات والتوسلات من قادة أوكرانيا وتدريب الطيارين الأوكرانيين الذين اضطروا إلى تعلم كيفية التحليق بها.

واحتفالًا بوصولها، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "كثيرًا ما سمعنا كلمات: "إنه أمر مستحيل" كرد فعل، لكننا جعلنا من الممكن تحقيق طموحنا وحاجتنا ودفاعنا. والآن أصبح الأمر حقيقة واقعة. الواقع في سمائنا، طائرات إف-16 في أوكرانيا".

حافظت روسيا على التفوق الجوي طوال مسار الحرب، لكن طائرات إف-16 هذه والطائرات الأخرى التي ستأتي ستوفر غطاءً جويًا مهمًا للقوات الأوكرانية، حيث يمكنها مهاجمة الأهداف الأرضية واعتراض الصواريخ ومهاجمة طائرات العدو من السماء.