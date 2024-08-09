رفعت عائلة المستكشف الفرنسي الذي لقي حتفه في انفجار الغواصة تيتان، دعوى قضائية تطالب فيها بأكثر من 50 مليون دولار، زاعمة أن أفراد الطاقم كانوا على علم "بأنهم سيموتون" قبل الكارثة، واتهمت مشغل الغواصة بالإهمال الجسيم.

وكانت عائلات الضحايا تتسائل عن بضعة أمور أبرزها: هل كان من الممكن منع ذلك؟ وهل عانى أفراد عائلاتهم؟

هذه الدعوى القضائية مرفوعة الآن في الولايات المتحدة من قبل عائلة بول هنري نارجوليت، وتزعم أن كلا الأمرين صحيحان.

وتشير الدعوى القضائية إلى أنه "في حين أن السبب الدقيق للفشل قد لا يتم تحديده أبدًا، يتفق الخبراء على أن طاقم "تيتان" كان يدرك بالضبط ما كان يحدث، فالمنطق السليم يملي أن الطاقم كان على علم تام بأنهم سيموتون قبل أن يموتوا".

وتزعم الدعوى أن علم الطاقم بالأمر صحيح، لأن الطاقم نفسه أسقط الأوزان، مما يعني أنهم ألغوا عملية الغطس بعد حوالي 90 دقيقة. ولهذا السبب، زعمت العائلة أنها تعرف أن من في الغواصة كان يعاني.

من جانبها، رفضت شركة "أوشن غيت"، التي أدارت هذه المهمة بأكملها، التعليق بأي شكل من الأشكال، في حين أن التحقيقات جارية في هذه المرحلة.