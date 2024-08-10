تحطمت طائرة ركاب برازيلية، وفقًا للرئيس البرازيلي إيناسيو لولا دا سيلفا، تحمل على متنها 62 شخصًا بما فيها أفراد الطاقم على مشارف مدينة ساو باولو، مع لقطات درامية من مكان الحادث تظهر جسم الطائرة المدمر وهو مشتعل بالنيران على الأرض.

يقول محلل شؤون السلامة في CNN، ديفيد سوسي، عندما نتحدث عن هذا النوع من السقوط، فإن كيفية حدوث ذلك السقوط غير معروفة في هذه المرحلة. وأضاف أنه يشار إلى ذلك أحيانًا أيضًا باسم “السقوط الأفقي.”

وأردف بالقول، إن الأمر يتطلب قدرًا كبيرًا من الارتفاع للتخلص من ذلك لأنه يتعين عليك خفض مقدمة الطائرة وجعل الطائرة تحصل على بعض تدفق الهواء فوق الأجنحة حتى تتمكن من التعافي والخروج من ذلك السقوط الأفقي. ولم يكن هناك مساحة جوية كافية، لإنجاز ذلك وانتهت بشكل مأساوي بالطريقة التي انتهت بها.