أفاد جيريمي هيرب من شبكة CNN أن حملة ترامب أصدرت بيانًا قالت فيه إنها تعرضت للاختراق، بعد أن ذكرت مجلة "بوليتيكو" أنها تلقت آلاف الوثائق الداخلية لحملة ترامب من حساب مجهول.

وقال المتحدث باسم حملة ترامب، ستيفن تشونغ، في بيان، إن هذه الوثائق تم الحصول عليها من مصادر أجنبية، مما يشير إلى أن إيران هي التي كانت وراء هذا الاختراق.

وأشار تشونغ إلى تقرير نُشر في وقت سابق من هذا الأسبوع من مايكروسوفت، وقال في بيان: "تم الحصول على هذه الوثائق بشكل غير قانوني من مصادر أجنبية معادية للولايات المتحدة بهدف التدخل في انتخابات 2024، وزرع الفوضى في جميع أنحاء العملية الديمقراطية."

وقد وجد تقرير جديد من مايكروسوفت، الجمعة، أن قراصنة إيرانيين اخترقوا حساب مسؤول رفيع المستوى في حملة رئاسية أمريكية في يونيو 2024، وهو ما يتزامن مع توقيت اختيار الرئيس ترامب مرشحه لمنصب نائب الرئيس.

وقال تقرير من مايكروسوفت: "إن مجموعة قرصنة مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني، حاولت اختراق حساب مسؤول رفيع المستوى في الحملة في يونيو." ولكنها لم تذكر أي حملة كانت أو ما إذا كان الاختراق ناجحا.. لذا ليس من الواضح بعد ما إذا كانت إيران هي التي كانت وراء هذا الاختراق.

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