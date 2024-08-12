تحدث المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس، جيه دي فانس، مع مذيعة CNN، دانا باش، عن الفترة الرئاسية لجو بايدن، مشيرًا إلى أن نائبه، كامالا هاريس، "كانت حقًا هي من تتخذ القرارات. أعني، كيف لا تفعل ذلك؟ أعتقد أن جو بايدن لا يعرف حقًا أين هو"، على حد تعبيره.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

دانا باش: بعد مرور أسبوع على ترشيحك في قائمة الحزب الديمقراطي، تغير المرشح الديمقراطي، ويبدو أنكم تكافحون قليلاً مع كيفية التعامل مع الديناميكية الجديدة. كيف تتعاملون مع خصمكم الجديد والقائمة الجديدة؟



جيه دي فانس: حسنًا، أعتقد أن الأمر واضح جدًا. في الواقع، نحن نترشح ضد مجموعة من السياسات التي أعتقد أنها فشلت في خدمة الشعب الأمريكي، ونحن نترشح لمجموعة من السياسات، السنوات الأربع التي قضاها الرئيس ترامب في منصبه، والتي أعتقد أنها نجحت حقًا لصالح الشعب الأمريكي. أعتقد أن هذا هو ما يميزها. أنت على حق، دانا، الأمر مختلف، لكن ما يميزه هو أننا نترشح ضد شخص مختلف لا يعرفه الكثير من الأمريكيين. لذا أعتقد أنه يتعين علينا تذكير الناس بأن الرئيس ترامب حقق أسعارًا أقل، وتضخمًا أقل، وعالمًا مزدهرًا وسلميًا، وحدودًا آمنة أيضًا. وقد أنتجت سياسات كامالا هاريس العكس تمامًا. كانت هذه القضية أسهل عندما كان جو بايدن في السلطة، لأن الناس يربطون جو بايدن بالسياسات، لكنني أعتقد أن كامالا هاريس تمتلك بوضوح سياسات إدارة بايدن - هاريس، خاصة عندما نأخذ في الاعتبار حقيقة أنه، كما فعلنا جميعًا على مدار الأشهر القليلة الماضية، أن جو بايدن غير قادر على القيام بهذه المهمة بوضوح. لذا أعتقد أن هذا يؤكد أن كامالا هاريس كانت حقًا هي من تتخذ القرارات. أعني، كيف لا تفعل ذلك؟ أعتقد أن جو بايدن لا يعرف حقًا أين هو.



دانا باش: كامالا هاريس كانت تتخذ القرارات، من قال ذلك؟



جيه دي فانس: حسنًا، أعتقد أنها كانت كذلك، لأنه إذا لم تكن هي من تتخذ القرارات، دانا، فمن إذًا؟ أعتقد أن هذا يؤكد شيئًا غير صادق تمامًا بشأن الطريقة التي تعاملت بها نائب الرئيس هاريس والعديد من كبار الديمقراطيين مع هذا الأمر. إذا كنتم تتذكرون، لشهور - وحتى سنوات - كانت الحجة أن جو بايدن كان حادًا، وكان بإمكانه القيام بالمهمة بوضوح. وفي اللحظة التي كان أداؤه فيها ضعيفًا في تلك المناظرة وأصبح ثقلًا سياسيًا ميتًا، حاولت كامالا هاريس وكل شخص آخر التخلص منه. لكنني أعتقد أن السؤال الأكثر إلحاحًا هو: لماذا قام العديد من الديمقراطيين الكبار - بمن فيهم نائب الرئيس - بتغطية ذلك؟ وإذا لم يكن جو بايدن قادرًا على القيام بالمهمة كما يقول الكثير من الديمقراطيين الآن، فهل كانت كامالا هاريس مسؤولة أم كان شخص آخر مسؤولاً؟ وهذه مشكلة حقيقية للغاية.

