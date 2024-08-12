جلست مذيعة CNN، دانا باش، مع المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس، جيه دي فانس، لمناقشة المنافسين تيم والز وكامالا هاريس، ووصفه بـ"الغريب" على لسان المرشح الديمقراطي للمنصب نفسه.

نستعرض لكم فيمي يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

دانا باش: أريد أن أنتقل إلى شيء وصفك ودونالد ترامب به الحاكم والز، وهي كلمة "غريب". أفادت "نيويورك تايمز" أنه عندما سُئل دونالد ترامب عن ذلك، قال "ليس أنا، إنهم يتحدثون عن جيه دي".



جيه دي فانس: حسنًا، من المؤكد أنهم وجهوا هذه الصفة إلي أكثر من أي شخص آخر. لكنني أعتقد أن هذا يوضح كيف يحاولون صرف الانتباه عن إخفاقاتهم السياسية. أعني، انظري، هذا في الأساس تنمّر مدارس. يمكنهم أن يتهموني بأي شيء يريدونه، كما قال هاري إس ترومان ذات مرة: إذا لم تستطع تحمل الحرارة، فابق بعيدًا عن المطبخ. أنا أفعل هذا لأنني أعتقد أن كوني نائبًا للرئيس سيساعد في تحسين حياة الناس. لذا، أقبل هجماتهم، لكنني أعتقد أنها مجرد إسقاطات يا دانا. إذا فكرت في الأمر، كما تعلمين.. ألقى تيم والز قبل بضعة أيام خطابًا كبيرًا. تم الإعلان عنه كمرشح لمنصب نائب الرئيس. وأتذكر، عندما تم إعلاني للتو كمرشح لمنصب نائب الرئيس، ألقيت خطابي الكبير ورأيت زوجتي وعانقتها بشدة وقبلتها لأنني أحب زوجتي وأعتقد أن هذا ما يفعله الشخص العادي. صافح تيم والز زوجته بلطف وحزم ثم حاول تصحيح ذلك بطريقة محرجة. لذا أعتقد أن الأمر يتعلق بشخصين - كامالا هاريس وتيم والز - اللذان لا يشعران بالراحة في مكانهما لأنهما لا يشعران بالراحة بشأن مواقفهما السياسية تجاه الشعب الأمريكي. لذا، فإنهما يطلقان الأسماء بدلاً من إخبار الشعب الأمريكي فعليًا بكيفية تحسين حياتهم. أعتقد أن هذا غريب، دانا. لكن انظري، يمكنهم أن ينادونني بأي اسم يريدونه.



دانا باش: أنت تقول إن تيم والز لا يكن أي عاطفة لزوجته. أنا لا أفهم ذلك حتى.



جيه دي فانس: لقد قلت إنه تصرف بشكل غريب، وهو ما فعله على المسرح الوطني أمام زوجته وأمام ملايين الأمريكيين الذين من المفترض أنهم كانوا يشاهدون في منازلهم. وأعتقد أن هذا إسقاط يا دانا. انظري، أعتقد أن هذه الانتخابات يجب أن تكون حول من سيحل أزمة التضخم ومن سيجعل التبضع والإسكان أكثر يسرًا ومن سيؤمن تلك الحدود الجنوبية. سجل كامالا هاريس هو أنها دعمت جميع السياسات التي جعلت هذه المشكلة أسوأ يا دانا، نحن نحاول أن نقول إننا سنأخذ البلاد في اتجاه مختلف. أعتقد حقًا أنه من المهم الإشارة إلى هذا، دانا، لم تدر حملتهم بالكامل حول "ها هي سياستنا لكيفية جعل حياتك أفضل" أو "ها هي الأخطاء في سياسات دونالد ترامب وجيه دي فانس"، سوف نصفهم ببعض الصفات ونتمنى ألا تلاحظوا أننا لا نمتلك أجندة. هذا هو النهج الديمقراطي بالكامل لهذه الانتخابات.



دانا باش: لقد فعلوا الأمرين، لديهم سياسات، ويحاولون…



جيه دي فانس: دانا، لا، لا. إذا ذهبت إلى صفحة حملة كامالا هاريس الآن، فستجدين أنهم لا يملكون مواقف سياسية عما سيفعلونه. أعتقد أن هذا مهين حقًا للأمريكيين.



دانا باش: لقد بدأت الحديث عن السياسات في هذه المقابلة، لكنك كنت في حملة انتخابية تشكك في السجل العسكري لتيم والز. تقول إنه كان من المخزي أن يتقاعد الحاكم والز من الجيش قبل نشر وحدته في العراق. أريد أن أقرأ لك شيئًا قاله جو يوسيس، وهو من المحاربين القدامى وخدم مع الحاكم والز. قال إن هذه كذبة. لقد قال "إنه كان جنديًا جيدًا كما هو حال غيره، أنا لا أحاول الدفاع عنه. آمل ألا يعتقد الناس ذلك. ما أحاول القيام به هو الدفاع عن شخص خدم بلاده. لن أصوت له. سأشن حملة ضده، لكنني لا أعتقد أنه من العدل وصف خدمته بالطريقة التي تم وصفها به". لقد خدم الحاكم ويلز لمدة 24 عامًا. لقد بقي حتى بعد أن كان بإمكانه التقاعد بسبب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، أكثر مما طلبته منه البلاد. هل تقدّر خدمته؟



جيه دي فانس: حسنًا، بالطبع يا دانا، أنا أُقدّر خدمته، ولم أنتقد أبدًا ما فعله تيم والز عندما كان في الجيش. لقد انتقدت قرار تقاعده، والأهم من ذلك يا دانا، لقد انتقدت كذبه بشأن سجله الشخصي. حسنًا. هذا رجل تم تصويره بالفيديو وهو يقول إنه حمل سلاحًا في الحرب. لم يذهب إلى الحرب أبدًا. هذا رجل تم توثيقه في فيديو يقول فيه آخرون: "إنه محارب قديم بأفغانستان. إنه محارب قديم في الحرب". لقد أومأ برأسه موافقًا بدلاً من قول: "لا، لا، لا. لقد خدمت بلدي وفعلت ذلك بشرف، ولكنني لم أذهب إلى منطقة حرب قط". أنا لا أنتقد خدمة تيم والز. أنا أنتقد حقيقة أنه كذب بشأن خدمته لتحقيق مكاسب سياسية يا دانا. الآن خدمت في الولايات المتحدة، وأنت تعرفين هذا. انظري، هناك الكثير من الأشياء التي أفتخر بها. لم أكذب قط بشأن ما فعلته أو بالغت فيه لأنه سيكون مفيدًا لي في الانتخابات. أعتقد أن هذا ما فعله تيم والز. هذا ما كنت أنتقده. ونعم، أعتقد أن هذا سلوك فاضح.



دانا باش: لقد تحدثت عن أحد الأشياء التي قالها، أسلحة الحرب، كان يتحدث في إحدى محطات حملته الانتخابية، وكان يحاول التحدث عن السيطرة على الأسلحة. وقال "أسلحة الحرب حملتها في الحرب". سأشير إلى أن حملة هاريس والز قالت إن الحاكم أخطأ في الحديث هناك. هل تقبل ذلك؟



جيه دي فانس: لقد أخطأ، وبكلمة أخرى، كذب بشأن الأمر ولم يصحح السجل لمدة 15 عامًا حتى وُضِع تحت ضغط سياسي لأنني انتقدته، يا دانا. أياً كان ما تريدين تسميته، خطأ في الحديث أو كذب، أعتقد أن تيم والز يجب أن يصحح السجل. الآن، لقد أشرت إلى جندي دافع عن خدمته. كان هناك عدد من الجنود الذين خدموا مع تيم والز والذين انتقدوه على نفس الأسس التي انتقدته عليها أنا، لأنه ليس من الصواب أن تحرّف أو تزين ما قمت به، وأعتقد أن هذا ما فعله.

