قال جو مور، قناص الجيش السابق ومخبر مكتب التحقيقات الفيدرالي سابقًا، والذي تمكن من التسلل إلى جماعة "كو كلوكس كلان" أو "KKK"، إن أعضاء الجماعة يناقشون استخدام العنف للسيطرة على الولايات المتحدة في جلسات خاصة.

وقال مور إنه صادف "ضباط إنقاذ قانون على المستوى المحلي ومستوى المقاطعات والولايات ممن كانوا أفرادًا نشطين في كو كلوكس كلان (KKK)، وكانوا يستخدمون مناصبهم في إنفاذ القانون لمساعدة أنشطة KKK".

وتابع قائلًا: "للأسف، لم يكن العديد من المسؤولين على استعداد للاعتراف بمدى انتشار هذه الأنشطة وعواقبها، وتمكنت بالفعل من جمع الحقائق لمكتب التحقيقات الفيدرالي".

وأشار مور إلى أنه "ليس دائمًا ما تراه، بل ما لا تراه، هو ما قد يشير بالتأكيد إلى ماهية المشكلة. ما لا أراه هو بيانات الحجز التي أصدرتها الحملة من أجل القول لهذه المنظمات بأن أنشطتها ليست موضع تقدير".

وفيما يتعلق بإمكانية انخراط مجموعات مشابهة لقلب الانتخابات كما فعلت قبل 4 سنوات، علق مور بالقول: "في عام 2015، عندما خرجت للادعاء في عدد من قضايا، تم تفكيك جماعة KKK على المستوى الوطني بشكل أساسي، وذهب العديد من هؤلاء الأعضاء إلى منظمات أخرى ذات تفكير مماثل. لذا أعلم أن العديد من منظمات اليمين البديل هذه تحتوي على أعضاء سابقين من KKK وهناك الكثير من التشابه الأيديولوجي بينهم".

وأضاف: "علاوة على ذلك، فإنهم يناقشون في السر حقًا استخدام العنف كطريقة للسيطرة على البلاد. تقول العديد من هذه المنظمات علناً إنها ببساطة تستخدم حقوقها التي يكفلها لها التعديل الأول. ومع ذلك، يتعين عليهم أن يقولوا ذلك من أجل التغطية على العنف الذي يعتزمون استخدامه حقاً".