بعد مرور أكثر من أسبوع على توغلها في روسيا، تواصل أوكرانيا الاستيلاء على المزيد من الأراضي، ويبدو أن الهجوم المباغت فاجأ الكرملين.

المقاطع المنشورة من عدة مناطق داخل روسيا تظهر جنود كييف وهم يُنزلون الأعلام الروسية ويرفعون الأعلام الأوكرانية.

وبينما يزعم الكرملين أن قواته أوقفت تقدم أوكرانيا في بعض المناطق، ناشرا مقاطع فيديو لمركبات أوكرانية مزعومة تعرضت للقصف، فإن الأرقام التي يعترف بها الكرملين مذهلة.

حوالي 30 قرية تحت السيطرة الأوكرانية. تم إجلاء أكثر من 120 ألف مدني روسي في منطقة كورسك وحدها، وأكثر من ذلك تحت أوامر الإخلاء في منطقة بيلغورود إلى الجنوب.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان غاضبًا - متعهدًا بالرد، بينما كان يهاجم أوكرانيا وحلفائها الغربيين.

ففي خطاب له، قال بوتين: "يبدو أن العدو، بمساعدة أسياده الغربيين، ينفذ إرادتهم، والغرب يقاتلنا بأيدي الأوكرانيين. لذا، يبدو أن العدو يسعى لتحسين موقفه التفاوضي في المستقبل. سوف يتلقى العدو الرد المناسب، وسيتم تحقيق كل أهدافنا دون شك".

كل هذا يأتي مع تبادل روسيا وأوكرانيا اللوم على ما يبدو أنه حريق كبير في محطة زابوريجيا النووية جنوبي أوكرانيا - وهي منطقة خاضعة للسيطرة الروسية. حتى الآن، لم يتم الكشف عن مستويات إشعاع متزايدة.



ولم تنشر كييف سوى القليل من المعلومات حول هجومها على الأراضي الروسية - لكن رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، برر التوغل قائلًا: "منذ بداية هذا الصيف ومن منطقة كورسك فقط، تعرضت منطقة سومي لما يقرب من ألفي ضربة وصاروخ وقذائف هاون وطائرات بدون طيار. كما نراقب كل ضربة صاروخية. كل ضربة من هذا القبيل تستحق ردًا عادلاً".

ويبدو أن رد أوكرانيا لم ينته بعد، حتى مع سعي موسكو لمنع المزيد من خسارة الأراضي.