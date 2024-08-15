خرائط تظهر أماكن توغل القوات الأوكرانية في روسيا.. إليك ما تكشفه

تُظهر الخرائط ومقاطع الفيديو التي تم تحديد مواقعها جغرافيًا كيف تقدمت القوات الأوكرانية إلى منطقة كورسك الروسية خلال الأسبوع الماضي.

كانت إحدى النقاط المحورية الأولية في التوغل بمنطقة كورسك حول مدينة سوجا، وهذه المدينة بالغة الأهمية لعدد من الأسباب.



أحد هذه الأسباب هو وجود نقطة عبور مهمة للغاز الروسي للوصول إلى أوروبا.

هناك تقارير عن وصول الأوكرانيين إلى مسافة 11 ميلاً شمالي مدينة سوجا، حيث يبدو أنهم يسيطرون عليها، كما قال مسؤولون روس إنهم يجرون عمليات إجلاء على بعد حوالي 30 ميلاً جنوبي تلك المدينة.

ومن الصعب المبالغة في مدى تأثير هذا التوغل الذي شنته أوكرانيا على هالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من السيادة والسيطرة، باعتباره الشخص المسؤول في نهاية المطاف عن الدفاع عن الأمة وتأمين حدودها.

سوف يجبر هذا التوغل الروس على تحويل قواتهم بعيدًا عن قطاعات أخرى، وربما بعيدًا عن تلك الأجزاء من الجبهة في دونباس، حيث أرسلوا قواتهم للقيام بنوع من الهجوم المتواصل.

تقع منطقة كورسك على الحدود مباشرة من منطقة سومي، التي كانت في الأساس بمثابة خط خامد في الصراع، والصور التي نراها اليوم من النوع الذي لم نره منذ الأيام والأسابيع الأولى للغزو الروسي الكامل.

في إحدى القرى في منطقة كورسك، نجح الأوكرانيون في ضرب طابور من القوات الروسية، ورغم وجود حاجة للمزيد من التفاصيل هناك، لكن الصور التي تظهر هذا القافلة المدمرة والمحترقة تتحدث عن نفسها.

لقد كان التوغل بمثابة دفعة معنوية هائلة لأوكرانيا وإحراج كبير للكرملين، وكان بمثابة دفعة هائلة للأوكرانيين الذين كانوا بحاجة ماسة إلى الفوز.