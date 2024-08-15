ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائب الرئيس كامالا هاريس رسميًا لأول مرة منذ أن أنهى بايدن حملته لإعادة انتخابه.

وقد تحدثت هاريس وبايدن في ولاية ماريلاند الأمريكية عن كيفية عملهما للسماح لبرنامج الرعاية الصحية بالتفاوض من أجل خفض أسعار الأدوية الموصوفة طبيًا.

حيث قالت كامالا هاريس، نائب الرئيس الأمريكي: "يمكنني أن أتحدث طوال فترة ما بعد الظهر عن الشخص الذي أقف معه على هذه المنصة. إنه لشرف أبدي وعظيم، عظيم، عظيم أن أخبركم بأنني أخدم مع هذا الإنسان والزعيم الأمريكي الاستثنائي، رئيسنا، جو بايدن." فيما قال جو بايدن، الرئيس الأمريكي عنها: "لدي شريكة لا تصدق. لقد أحرزنا تقدمًا. ستكون رئيسة رائعة."