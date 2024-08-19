اتهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أوكرانيا بحشد عشرات الآلاف من القوات على طول حدودهما المشتركة، وأشار إلى أن "الحدود ملغومة بكثافة"، محذرًا القوات الأوكرانية من عبورها.

وقال لوكاشينكو في مقابلة مع وسائل الإعلام الرسمية: "هناك أكثر من 120 ألف جندي أوكراني على الحدود البيلاروسية -الأوكرانية، وهم ينشرونهم بالقرب من حدودنا. ونظرًا لسياستهم العدوانية، فقد أدخلنا هناك ووضعنا في نقاط معينة - في حالة الحرب، ستكون دفاعية - قواتنا العسكرية على طول الحدود بالكامل".

ونفى المسؤولون الأوكرانيون ادعاءه، قائلين إن الوضع على الحدود "لم يتغير" وإن الرئيس البيلاروسي "يصعد الموقف فقط لاسترضاء موسكو".