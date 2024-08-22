تمثّل "ملاهي المضيفين" جزءًا من صناعة الترفيه الليلي التوسّعيّة في اليابان. وهي عبارة عن حانات تدفع فيها النساء لقاء التمتّع بصحبة واهتمام من المضيفين الذكور. وعادة ما يتميّز المضيفون بحسن المظهر، ويتمتعون بمهارات الإطراء، حيث يغرقون النساء بالمجاملات ويقدمن لهنّ المشروبات لتوفير متنفّس لهنّ أقرب للخيال.

غير أنّه في بعض هذه الملاهي تُجرى عمليات احتيال رومانسية واضحة، ومخططات إجرامية تستغلّ الشابات اللواتي يشعرن بالوحدة.

تقدّم مراسلة CNN الدولية هاناكو مونتغومري تقريرًا عن "ملاهي المضيفي" في اليابان، وسط تزايد الشكاوى من استغلالها للنساء المستضعفات.

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