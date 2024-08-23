أوكرانيا تحث مواطنيها مغادرة مدينة بوكروفسك مع تقدم القوات الروسية

حثت السلطات الأوكرانية المدنيين على مغادرة مدينة بوكروفسك، لأن القوات الروسية تقترب كثيرا منها. لكن بعض الناس ما زالوا يكافحون من أجل البقاء، حتى لو سقطت المدينة بيد القوات الروسية.

حيث يقوم الآباء بإخفاء أطفالهم لتجنب أوامر الإخلاء الإجبارية في شرق أوكرانيا في مدينة بوكروفسك بينما يقول المسؤولون الأوكرانيون هناك إن القوات الروسية تتقدم بسرعة أكبر مما توقعوا. وقد تم منح الأسر أسبوعين فقط لمغادرة منازلها. يغادر المئات يوميًا. في حين أصدر أحد المسؤولين المحليين تحذيرًا شديد اللهجة مفاده أن الأمور ستزداد سوءًا، وكانت كلمته التحذيرية هي المغادرة.

لدى سلمى عبد العزيز مراسلة CNN المزيد من التفاصيل في هذا التقرير المصور.