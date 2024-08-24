لماذا قد تكون مطاردة منفذ هجوم الطعن بألمانيا صعبة؟ مراسل CNN يوضح

تجري عملية مطاردة واسعة النطاق في ألمانيا بعد أن أقدم مهاجم على طعن ثلاثة أشخاص حتى الموت وإصابة عدة أشخاص آخرين بجروح خطيرة في مهرجان بمدينة زولينغن غرب البلاد.

وقع الحادث في حوالي الساعة 9:40 مساء الجمعة، حيث كان هناك مهرجان كبير جارٍ في المدينة زولينغن الصغيرة إلى حد ما، الواقعة بين مدينتي كولونيا ودوسلدورف، والتي تقع بالفعل في غرب ألمانيا.

وفي هذا المهرجان، قبل الساعة 10 مساءً بقليل، بدأ المهاجم بطعن الأشخاص في الحشد بالقرب من المسرح حيث كان المهرجان قائمًا.

وفي تلك المنطقة بألمانيا قد تكون المطاردة صعبة للغاية، لأنها المنطقة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في ألمانيا بأكملها، مثل منطقة راين-رور.

المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل شبكة CNN، فريدريك بليتن.