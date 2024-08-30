قال مصدر عسكري أوكراني لشبكة CNN إن طيارًا أوكرانيًا بارزًا قُتل عندما تحطمت طائرة أمريكية الصنع من طراز F-16، بعد أسابيع فقط من وصول المقاتلات التي طال انتظارها إلى البلاد. وأضاف المصدر أن قوات الدفاع الأوكرانية لا تعتقد أن خطأ الطيار كان وراء حادث التحطم.

وقع الحادث في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث تم إطلاق أكثر من 400 قذيفة صاروخية هذا الأسبوع على أوكرانيا كنوع من الانتقام من موسكو لخسائرها على الحدود.

وقال مسؤول الدفاع هذا في صد الهجوم إن طائرات F-16 شاركت، وقد سمعنا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه قال بشكل غامض إلى حد ما إن طائرات F-16 استُخدمت لمحاولة وقف بعض الهجمات الصاروخية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويشير المسؤول الدفاعي إلى حادثة تحطم، لذا سيكون هناك نقاش حول ما إذا كانت هذه مشكلة فنية ناجمة عن دور في القتال أو أن الطائرة سقطت من السماء أثناء تحليقها فوق أوكرانيا. هذه واحدة من أصل ست طائرات وصلت إلى أوكرانيا بالفعل.

ولدى نيك باتون والش من شبكة CNN المزيد.