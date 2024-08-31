عثر على بعض المنشورات والصور لمؤثرين بعالم الموضة بأوروبا على وسائل التواصل الاجتماعي في ترويج مزيف لحملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب. يتم استخدام الحسابات المشتبه بها لاستهداف الشابات بمعلومات مضللة.

تم استخدام صور ديبي وهي عارضة أزياء محترفة باسم مزيف في حساب مؤيد لترامب على منصة أكس (تويتر سابقًا) وقد حصدت ما يقرب من 30 ألف متابع في أقل من ستة أشهر.

ديبي ليست وحدها فقد وجدت شبكة CNN بالشراكة مع مركز مرونة المعلومات، ما يقرب من 60 حسابًا مزيفًا يدعم ترامب. ومن بين هؤلاء، حددنا ما يقرب من 12 امرأة - نساء حقيقيات - من جميع أنحاء أوروبا - من الدنمارك إلى هولندا، وحتى روسيا، يتم استخدام هوياتهن في حسابات تخبر الناخبين - الناخبين الأمريكيين - بالتصويت لصالح ترامب في الانتخابات الأمريكية المقبلة.

ولدى المراسلة الاستقصائية لشبكة CNN كاتي بولغلاس القصة كاملة.