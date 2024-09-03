صادرت الولايات المتحدة طائرة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بينما كانت في جمهورية الدومينيكان للصيانة. وقالت فنزويلا إن الاستيلاء على تلك الطائرة كان "قرصنة".

وحلّق عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بطائرة الرئيس مادورو من جمهورية الدومينيكان إلى فلوريدا.

ووفقًا لغارلاند، فقد تم شراء الطائرة بحوالي 13 مليون دولار من قبل شركة وهمية قبل أن يتم نقلها بشكل غير قانوني خارج البلاد.

كانت الولايات المتحدة وفنزويلا تربطهما منذ فترة طويلة علاقة فاترة لم تزد إلا سوءًا، وربما حتى عدائية صريحة تقريبًا منذ الانتخابات الرئاسية في يوليو/تموز، حيث لم تعترف الولايات المتحدة بنتائج تلك الانتخابات.

وبسبب نتائج الانتخابات أو النتائج المزعومة، أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على صناعتي النفط والغاز في فنزويلا.