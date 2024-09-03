فيديو حصري جديد يُظهر كيف اخترق الأوكرانيون حدود روسيا لأول مرة

ذهب المراسل الدولي الكبير في شبكة CNN، فريدريك بليتن، إلى الميدان مع الجنود الأوكرانيين لمعرفة كيف يواصلون التصدي للقوات الروسية. وحصلت CNN على مقطع فيديو حصري يظهر كيف اخترق الأوكرانيون حدود روسيا لأول مرة.

صباح الثنين، استهدف وابل هائل من صواريخ وطائرات دون طيار روسية عاصمة أوكرانيا ومدنا أخرى، في حين تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط معظم الصواريخ القادمة، لكن بعضها أصاب بوضوح قلب المدينة.

من جانبها، تواصل أوكرانيا توغلها في الأراضي الروسية في محاولة لإجبار جيش فلاديمير بوتين على نقل الوحدات بعيدًا عن خطوط المواجهة الأخرى.

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