شاهد كيف تسابق أوكرانيا الزمن لبناء مسيرات حربية لمواجهة القوى الروسية

منذ توغل أوكرانيا في منطقة كورسك الروسية، عادت الحرب إلى المدن بقوة.

حيث ضربت صواريخ باليستية مؤخرًا كييف فدمرت البنية الأساسية وشلت شبكة الطاقة، مما أثار المخاوف.

تقول الصحفية الأوكرانية ناتاليا غومينيوك أن الأمر كان بمثابة مقايضة، مع تكثيف الروس لهجومهم على مركز اللوجستيات الحيوي في بوكروفسك.

خارج مركز المدينة مباشرة، هناك سباق عاجل ضد الزمن في مصنع يبني المسيرات الأرضية، وذلك لأن الطائرات بدون طيار تجعل الخطوط الأمامية أكثر خطورة على الجنود، على كلا الجانبين.

يتم صنع المسيرات لجميع التضاريس وكل الأحوال الجوية، وتهدف إلى إنقاذ المزيد من الأوكرانيين. فعلى الجبهة الأمامية، يمكن التحكم فيها من مسافة تصل إلى 3 كيلومترات.

تقرير مذيعة شبكة CNN كريستيان أمانبور ينقل لكم المزيد من التفاصيل.