قُتل ما لا يقل عن 129 شخصًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين أثناء محاولة السجناء الهروب من أكبر سجن في البلاد.

تم إطلاق النار على أشخاص بعد تحذيرات، في حين فارق آخرون الحياة بسبب التدافع والاختناق، كما تعرضت بعض النساء للاغتصاب، بحسب الحكومة.

يعتبر سجن ماكالا الأكبر في جمهورية الكونغو الديمقراطية بقدرة لاستيعاب ما يصل إلى 1500 سجين، لكن في الوقت الحالي، فإنه يشمل 10 أضعاف ذلك العدد، وسط ظروف اكتظاظ، بحسب آمنستي.

يتلقى قرابة 60 شخصًا الرعاية الطبية في حين تدمرت عدة مباني بالسجن بسبب الحرائق.

تقول الحكومة إن تحقيقًا جاريًا وأنه يتم اتخاذ إجراءات مؤقتة، بينما أفادت "رويترز" أن مسؤولًا بالسجن قال إن أحدًا لم ينجح بالفرار.



