يُحاكم رجل بتهمة تخدير زوجته واغتصابها بشكل متكرر، فضلاً عن تشجيع العشرات من الرجال الآخرين على اغتصابها أيضًا في منزلهم وهي فاقدة للوعي، وفقًا لوثائق المحكمة.

حيث يتهم المدعون العامون زوج المرأة جيزيل بتخديرها واغتصابها بشكل متكرر على مدى ما يقرب من 10 سنوات وتشجيع العشرات من الرجال الآخرين على اغتصابها أيضًا. ويُزعم أن جيزيل، التي تبلغ من العمر الآن 72 عامًا، كانت تحت تأثير المخدر لدرجة أنها لا تتذكر الاعتداء. يقول محاموها إنها لم تكن على علم باغتصابها حتى أخبرتها الشرطة قبل أربع سنوات. على مدار الأشهر الأربعة التالية للمحاكمة، ستواجه جيزيل وجهاً لوجه العشرات من المتهمين بالاعتداء عليها وستسمع ما حدث لها. اختارت صراحة أن تكون المحاكمة علنية لفضح المتهمين.

في حين تُظهر وثائق المحكمة أن زوجها دومينيك اعترف بتخديرها واغتصابها، بالإضافة إلى تجنيد آخرين من خلال موقع على شبكة الإنترنت للقيام بنفس الشيء. وقد حددت الشرطة ما لا يقل عن 92 اعتداءً جنسيًا ارتكبها 72 رجلاً.

تم تحديد 50 منهم ووجهت إلى معظمهم تهمة الاغتصاب المشدد أو محاولة الاغتصاب ومحاكمة قائمة إلى جانب دومينيك.

ويزعم دومينيك أن الرجال الآخرين كانوا على علم بأن زوجته كانت تحت تأثير المخدرات، وهو الأمر الذي ينفيه عدد من المتهمين. ويواجه أغلب المتهمين عقوبة تصل إلى 20 عامًا خلف القضبان، ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى ديسمبر/كانون الأول.