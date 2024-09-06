مشهد شائع جدًا على الجبهة الشرقية المعرضة للخطر في أوكرانيا، حيث يتصاعد الدخان من موقع تم اجتياحه. تبدو القوات الأوكرانية وهي تترنح وكأنها تستسلم للروس المتقدمين.



يظهر مقطع فيديو قصير عن قرب لطائرة بدون طيار أوكرانية يُرى هنا لأول مرة الجنود وهم راكعون.



يطلب مشغلو الطائرات بدون طيار من بعضهم رؤية أفضل، ثم بعد ثوانٍ، كان الأوان قد فات. يسقط الثلاثة على الأرض.



الغبار القريب يشير إلى إطلاق نار. أُعدموا بدم بارد، كما قال مسؤول أوكراني مطلع على الحادث، رغم أملهم في أن يتم أسرهم من قبل الروس.

من جانبهم، يقول المدعون العامون إنهم يحققون في إجمالي 28 حالة قُتل فيها 62 جنديًا أوكرانيًا بعد استسلامهم في ساحة المعركة.

وبحسب المدعي العام لأوكرانيا، أندريه كوستين، فإنه "إذا استسلم أسرى الحرب، وإذا أظهروا استسلامهم، وإذا لم يكن في أيديهم أسلحة، فإن الإعدام الموجز يعد جريمة حرب".

لقد تفاقمت الأمور في الأشهر العشرة الماضية. حصلت شبكة CNN من مسؤولين استخباراتيين أوكرانيين على قائمة مفصلة بـ 15 حادثة، معظمها مدعومة بمقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية لطائرات بدون طيار.

بالقرب من روبوتين، الموقع الذي شهد بعض أعنف المعارك هذا العام في زاباروجيا، صورت طائرة بدون طيار أوكرانية بعض المشاهد التي تصعب مشاهدتها في مايو.

يخرج الجنود الأوكرانيون واحدًا تلو الآخر من المخبأ. قالت الاستخبارات الدفاعية الأوكرانية إنها اعترضت أمر القائد الروسي بإعدامهم أو تصفيتهم وأعطتنا النص الآتي.

"اقضوا عليهم، صفوهم، اقضوا عليهم، صفوهم"، يقول الضابط. ثم يأتي الرد بـ"فهمت".

"عندما تتخلصون منهم، أبلغوني بالأمر"، يضيف الضابط. بمجرد خروجهم جميعًا، وانبطاحهم أرضًا، يطلق الروس النيران.

يتساءل الأوكرانيون الذين تحدثنا إليهم "لماذا؟، هل لإخافتهم أم أن الأمر مجرد هواية بالنسبة للروس؟".

وبحسب بيترو ياتسينكو، من المركز الأوكراني لتنسيق علاج أسرى الحرب، فإن "السبب الرئيسي هو جعل الجنود الروس يعتقدون أن الاستسلام للقوات الأوكرانية أمر خطير للغاية لأن الجنود الأوكرانيين سيقتلونهم كما يقتل الروس أسرى الحرب الأوكرانيين. هذا يجبرهم على عدم الاستسلام، بل المضي قدمًا إلى حتفهم"، على حد تعبيره