أطلقت مركبة الفضاء "ستارلاينر" التابعة لشركة بوينغ أول رحلة تجريبية مأهولة لها في يونيو/حزيران وعادت "بسلام إلى أرض الصحراء"، وفقًا لمقدمي البث عبر الإنترنت التابعين لوكالة ناسا.

تمكنت كبسولة ستارلاينر من العودة بأمان إلى أرض الصحراء في نيو مكسيكو، ولكنها هبطت مرة أخرى بمقصورة فارغة.

تسببت مشاكل في الدافع وتسرب الهيليوم في حدوث مشكلات قبل أن تتمكن الكبسولة من الانطلاق من محطة الفضاء الدولية، ونتيجة لذلك سيضطر طياران تجريبيان البقاء في المحطة الفضائية الدولية لمدة 5 إلى 6 أشهر أخرى.

ستارلاينر هي أول كبسولة أمريكية الصنع تهبط بالمظلة على الأرض بدلاً من الهبوط في المحيط.

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