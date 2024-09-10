تحدث مذيع شبكة CNN، أندرسون كوبر، مع المؤرخة الرئاسية دوريس كيرنز غودوين حول المناظرة المقبلة بين نائب الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب.

قالت نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إنها تتوقع أن يهاجم الرئيس السابق، دونالد ترامب، هويتها العرقية والمتعلقة بجنسها خلال مناظرتهما المقررة، الساعة التاسعة مساء الثلاثاء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (الواحدة صباح الأربعاء بتوقيت غرينيتش).

وأشارت غودوين إلى أنها تعتقد "أنه إذا كانت (هاريس) مستعدة لذلك، فقد تكون هذه واحدة من تلك اللحظات التي يمكنها قلب الأمور فيها... يبدو لي من المدهش أن يفعل (ترامب) ذلك، ولكن ربما يفعله مع العلم باندفاعه، ويمكنني أن أتخيل أنها أعدت لذلك".

وأضافت غودوين أنها "متأكدة" أن ترامب يجب أن يعرف أنه إذا كانت هاريس "مستعدة لأي موضوع، فسيكون ذلك، ويمكنها حقًا قلب الأمر".