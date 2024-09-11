قام المحتجون بتعطيل مناقشة بمجلس الشيوخ المكسيكي حول إصلاح دستوري مثير للجدل، حيث قد أقر المجلس في وقت لاحق التصويت على مشروع قانون قضائي - ينتخب المكسيكيون بموجبه القضاة على جميع مستويات الحكومة بالتصويت الشعبي.

واضطر المشرعون إلى الإخلاء مع كسر المتظاهرين للأبواب وشقهم طريقهم إلى قاعة الجلسات العليا في المجلس، بينما أصيب شخص في الاضطرابات.

من جانبه، قال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن التعديل ضروري لإنهاء الفساد القضائي، لكن النقاد وصفوا الأمر بأنه استيلاء على السلطة من شأنه أن يمس بآخر الضوابط على القوى الرئاسية في البلاد.