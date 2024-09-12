زار مراسل CNN عمر خيمينيز، بلدة سبرينغفيلد بولاية أوهايو، حيث ادعى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب زوراً أن المهاجرين يأكلون الحيوانات الأليفة الخاصة بالناس فيها.

وتعليقًا على المزاعم، قال فيليس دورسينفيل، رئيس مركز المساعدة والدعم المجتمعي الهايتي، إن الأمر "كان الأمر صادمًا بالنسبة لي، بصراحة، لأن أول سؤال طرحته على نفسي: أين يأكل الناس الحيوانات الأليفة في العالم؟".

جاء دورسينفيل إلى الولايات المتحدة منذ حوالي 4 سنوات من هايتي. لم يكتف بالتشكيك في طبيعة الشائعات، بل تساءل أيضًا عما ستفعله بمجتمعه، قائلًا: "الأمر مثل كراهية الأجانب، إنه مثل التعصب والتمييز والعنصرية، ولا يأخذون الوقت الكافي عادةً لرؤية التأثير الذي يمكن أن يحدثه ذلك على الصحة العقلية للمهاجرين الفارين من بلادهم من جميع أنواع الفوضى".

ادعاءات الرئيس السابق دونالد ترامب لا تدعمها الأدلة. ففي تصريح لشبكة CNN، قال متحدث باسم مدينة سبرينغفيلد إنه "لم تكن هناك تقارير موثوقة أو ادعاءات محددة عن تعرض الحيوانات الأليفة للأذى أو الإصابة أو الإساءة من قبل أفراد داخل مجتمع المهاجرين".

لكن كل هذا جاء أيضًا كجزء من زيادة حقيقية جدًا في عدد السكان الهايتيين في سبرينغفيلد، مع وجود ما بين 12 إلى 15 ألف مهاجر هناك. ومع كون إجمالي عدد سكان سبرينغفيلد حوالي 58 ألفًا، فإن هذا يمثل حوالي 25 بالمائة للهايتيين.

يقول المسؤولون الحكوميون إن هذا يشكل ضغطًا على الموارد، حيث أشار حاكم ولاية أوهايو، مايك ديواين، إلى أن الأمر "يمثل زيادة هائلة بناءً على نسبة السكان في سبرينغفيلد. إنه أمر غير مسبوق في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن"

كما أكد أنه "يجب على الحكومة الفيدرالية ببساطة أن تكون جزءًا من الحل. يجب عليهم التدخل لأن سياساتهم هي ما خلقت هذه الطفرات".

وبعيدًا عن نظريات المؤامرة التي لا أساس لها حول القطط والكلاب، يقول فيلبرون دورسينفيل، وهو هايتي أيضًا، إنه يتفهم الانتقادات الموجهة إليهم بشأن الضغط على الموارد الناجم عن تدفق المهاجرين. لكنه رسم أيضًا واقعًا قاسيًا، قائلًا: "إذا لم يكن الأمر يتعلق بالموت أو الحياة في بلادي، فالأفضل العودة".