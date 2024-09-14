خلال مؤتمر صحفي على متن الطائرة البابوية، الجمعة، شارك البابا فرنسيس رأيه بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قائلًا إنه يجب "على المرء أن يختار الأقل شرًا" بين الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وأضاف البابا: "من هو الأقل شرًا من بين الاثنين؟ تلك السيدة أم ذلك الرجل؟ لا أعلم. يجب على كل من لديه ضمير أن يفكر في هذا الأمر ويفعله".

وأضاف أن "كلاهما ضد الحياة"، في إشارة إلى ترامب وهاريس، ومضى قائلًا: "الشخص الذي يطرد المهاجرين والشخص الذي يقتل الأطفال، كلاهما ضد الحياة".

وتابع بالقول: "لا يمكنك أن تقرر، لا أستطيع أن أحدد، أنا لست أمريكيًا ولن أصوت هناك، لكن دع الأمر يكون واضحًا، طرد المهاجرين وعدم السماح لهم بالعمل وعدم إيوائهم خطيئة، إنه أمر خطير... لا تسمح الكنيسة بالإجهاض، ليس لأنها غير منفتحة، ولكن لأن الإجهاض يعني القتل، إنه جريمة قتل".