تحدث مذيع شبكة CNN، فريد زكريا، في مقابلة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حول ما يعتقد أنه يدور في ذهن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعما سيدفع بوتين للتفاوض.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

فريد زكريا: ما رأيك فيما يدور في ذهن بوتين؟ لأن بوتين قال مؤخرًا إنه مستعد لإجراء مفاوضات، لكنه يتحدث عن شروطه التي تتمثل في الاستسلام الكامل لأوكرانيا.

فولوديمير زيلينسكي: أعتقد أنه لم يغير فكرته الرئيسية وأحيانًا يلعب فقط من أجل بعض القادة الذين ينتظرون بعض التصريحات العاطفية من بوتين لسماع شيء عن السلام، وأحيانًا يمكنه إرسال بعض الرسائل إلى الجنوب العالمي أو إلى مكان ما، ويبدأون في قول: "هل ترون؟ بوتين مستعد للحوار"، أي حوار؟ إنه لاعب ويشعر بهذا الضعف في الغرب والجنوب العالمي. إنه يجد المكان الذي لا يتحدون فيه، حيث لديهم مصالح مختلفة.

وأعتقد أن هذه هي المشكلة التي يجب أن يفهمها الناس، إن مهمته ليست وقف الحرب. إنه لا يريد إيقاف أي شيء لأنه لا يحتاج إلى ذلك، وهو خائف جدًا من أوكرانيا الناجحة. الأمر لا يتعلق حتى بالنصر.

فريد زكريا: ولكن كيف ستنتهي الحرب إذًا؟ لأنك لن تحصل على نصر كامل كما يبدو لي، لن تطرده من دونباس وشبه جزيرة القرم، ولن يتمكن من احتلال كييف. لذا يجب أن يكون هناك بعض التنازلات.

فولوديمير زيلينسكي: عندما تكون قويًا جدًا، والطرف الآخر يعرف أنك قوي جدًا وأنك قوي قدر الإمكان للتأثير على مجتمعه حتى لا يكون سعيدًا جدًا بهذه الحرب. لأنه خائف، مرة أخرى أكررها مرارًا لأنني متأكد من ذلك، إنه يخاف من شيء واحد فقط، ليس من قادة ولا دول ولا أي شيء، لكنه خائف من مجتمعه، الشعب الروسي.

وإذا كان الشعب الروسي في خطر، إذا لم يكن لديهم حياة مريحة، إذا كانوا يعيشون دون طاقة مثل شعبنا، فسوف يفهمون ثمن الحرب، ولن يكونوا سعداء بها، وسيبدأون في التأثير عليه، على بوتين. لهذا السبب قلت: اجعلوا أوكرانيا قوية وستجدون أنه سيجلس ويتفاوض.