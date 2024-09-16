صليب معقوف داخل نجمة داود يظهر بجانب رسالة تقول: "مفارقة أن تصبح ما كنت تكرهه يومًا".

إحسان عطا هو مالك المبنى، وأمر برسم الجدارية. عطا فلسطيني، وهو منتقد شديد للحرب بين إسرائيل وحماس.

علق عطا على الجدارية بالقول: "لقد قدّمت في الأساس مفهومًا لرغبتي في عرض الفظائع التي تُرتكب ضد الشعب الفلسطيني"، لكنها أثارت رد فعل قوي من المجتمع.

ففي بيان مشترك صدر يوم السبت - قال 14 من أصل 15 عضوًا في المجلس العام في ميلووكي إنه "بينما ندعو الجميع إلى احترام الملكية الخاصة وحقوق التعديل الأول، من المهم أيضًا أن ننتقد أولئك الذين يستوردون رموز الانقسام والكراهية والعنف إلى مجتمعنا".

وأضافوا: "إننا نطلب من مالك العقار إزالتها بروح التعافي".

من جانبه، أدلى عضو المجلس البلدي لامونت ويستمورلاند ببيانه الخاص مساء السبت، قائلاً جزئيًا "إن استخدام أي رموز أو علامات، مثل الصليب المعقوف الذي تصوره الجدارية، والتي لها ارتباط عميق بالكراهية والعنف، أمر غير مقبول ومرفوض بأشد العبارات الممكنة".

كما أضاف: "أود أن أحث مالك المبنى على النظر في كل الغضب الذي تم التعبير عنه في الأيام الأخيرة، وتقديم نسخة مختلفة من العلامة والرسالة التي تحاول تصويرها".