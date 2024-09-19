أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خفض كبير في أسعار الفائدة، وهو أول خفض للفائدة منذ تفشي فيروس كورونا.

وعقد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مؤتمرًا صحفيًا لمشاركة المزيد حول الخفض الضخم لأسعار الفائدة.

نستعرض لكم فيما يلي جزءًا مما قاله:

جيروم باول: اليوم، قررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية خفض درجة ضبط السياسة من خلال خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. يعكس هذا القرار ثقتنا المتزايدة في أنه من خلال إعادة معايرة موقفنا بشكل مناسب، يمكن الحفاظ على قوة سوق العمل في سياق النمو المعتدل وانخفاض التضخم بشكل مستدام إلى 2٪.



قررنا أيضًا الاستمرار في خفض حيازاتنا من الأوراق المالية. سأقول المزيد عن السياسة النقدية بعد مراجعة موجزة للتطورات الاقتصادية.



تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 2.2٪ في النصف الأول من العام، وتشير البيانات المتاحة إلى وتيرة نمو مماثلة تقريبًا في هذا الربع.



ظل نمو الإنفاق الاستهلاكي مرنًا، كما انتعش الاستثمار في المعدات والأصول غير الملموسة من وتيرته الهزيلة العام الماضي.



في قطاع الإسكان، تراجع الاستثمار في الربع الثاني بعد ارتفاعه بقوة في الربع الأول. تحسن ظروف العرض دعم الطلب المرن والأداء القوي للاقتصاد الأمريكي على مدار العام الماضي.



في ملخص التوقعات الاقتصادية الخاص بنا، توقع مشاركو اللجنة عمومًا أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي قويًا مع توقع متوسط ​​بنسبة 2% على مدى السنوات القليلة المقبلة.