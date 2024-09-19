أفاد مصدر من جهاز الأمن الأوكراني لشبكة CNN، الأربعاء، أن هجومًا بطائرة بدون طيار أوكرانية شن خلال الليل دمر مستودعًا للذخيرة في منطقة تفير بغرب روسيا، مما تسبب في حدوث انفجار هائل. حيث أمر الحاكم، إيغور ريدينا، بإخلاء جزئي للمنطقة للسيطرة على الحرائق، وفقًا لمنشور قناة التليغرام الرسمية للحكومة المحلية.

وقد أبلغ المصدر الأمني ​​شبكة CNN أن الطائرات بدون طيار استهدفت مستودعًا للذخيرة تديره وزارة الدفاع الروسية حيث يتم تخزين أنظمة الصواريخ التكتيكية والقنابل الجوية والمدفعية. وأضاف نفس المصدر، أن هجمات من هذا النوع تُستخدم بشكل منهجي لتقليل إمكانات الصواريخ الروسية. بينما تمضي خطط لشن المزيد من الهجمات على منشآت عسكرية روسية مماثلة وفقًا للمصدر نفسه.