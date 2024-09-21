وفقًا لاستخبارات كوريا الجنوبية، أمر كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية بإعدام مسؤولين محليين في أعقاب الفيضانات الكارثية التي ضربت البلاد والتي تُعد الأسوأ منذ عقود، حيث خلفت دمارًا هائلاً وعددًا غير معروف من القتلى.

كارثة ناجمة عن الأمطار الغزيرة والفشل البشري، الافتقار إلى التخطيط والإعداد، والكثير من اللوم يوزع على الجميع.

السلطة المطلقة التي يمتلكها كيم جونغ أون تعني أنه لا يستطيع أن يكون ناقدًا، بل إنه يتجه إلى شن حملة قمع ومعاقبة المسؤولين المحليين، وإزالة بعضهم من مناصبهم، وربما الذهاب إلى أبعد من ذلك.

حيث تقول وكالة التجسس في كوريا الجنوبية إنها تراقب عن كثب العلامات، وربما أعدمت كوريا الشمالية العديد من المسؤولين بسبب الفيضانات.

في حين ذكر أحد التقارير أن العدد يصل إلى 30 شخصًا نقلاً عن مسؤول كوري جنوبي لم يذكر اسمه. ويكا د يكون من المستحيل التحقق من أية أرقام.. نظرًا للعزلة الشديدة لكوريا الشمالية ورفضها لجميع المساعدات الخارجية.