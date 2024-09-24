شاهد ما قاله بايدن بخطابه الأخير أمام القادة في الأمم المتحدة

ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كزعيم عالمي، حيث تحدث عن قراره "الصعب" بالتخلي عن محاولته لإعادة انتخابه.

وقد قال في جزء من خطابه: "زملائي القادة.. اليوم، هذه هي المرة الرابعة التي أحظى فيها بشرف عظيم بالتحدث إلى هذه الجمعية بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة. وستكون المرة الأخيرة لي. واجهت هذا الصيف قرارًا بشأن ما إذا كنت سأسعى لولاية ثانية كرئيس. لقد كان قرارًا صعبًا، وكان كوني رئيسًا شرف حياتي. هناك الكثير مما أريد إنجازه بقدر ما أحب وظيفتي وأحب بلدي أكثر. لقد قررت بعد خمسين عامًا من الخدمة العامة، أن الوقت قد حان لجيل جديد من القيادات لتقود أمتي إلى الأمام. زملائي القادة.. دعونا لا ننسى أبدًا أن بعض الأشياء أكثر أهمية من البقاء في السلطة.. إنه شعبكم."