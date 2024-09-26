بايدن يتحدث بصراحة عن قراره بالانسحاب من سباق 2024 في برنامج "ذا فيو"

ظهر الرئيس الأمريكي، جو بايدن ببرنامج "The View" على قناة ABC، حيث تحدث بصراحة عن قراره بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وقدم نصائح حول كيفية اعتقاده بأن نائب الرئيس، كامالا هاريس، يمكنها هزيمة الرئيس السابق، دونالد ترامب، في الانتخابات.

وقال بايدن عن قرار انسحابه من السباق الرئاسي: "رأيت نفسي كرئيس انتقالي، انتقال إلى جيل جديد من القيادة. كنت أحب الرئاسة، ولكن، قد يبدو الأمر مبتذلًا، أحب بلدي أكثر".

أما فيما يتعلق بهاريس وكيف يمكنها هزيمة ترامب، فقال: "بأن تكون نفسها. انظروا، إنها ذكية جدًا، هذا أولًا. إنها صلبة، لقد كانت مدعيًا عامًا من الدرجة الأولى، وهي سناتور أمريكي بنتائج كبيرة. وكنائب للرئيس، لم يكن هناك شيء واحد قمت به ولم تكن قادرة على فعله".