بينما يتم إخلاء الآلاف من الأشخاص، يسابق العديد من سكان ولاية فلوريدا الأمريكية الزمن لحماية منازلهم ضد العاصفة الاستوائية المحتمل وصولها، والتي قد يصل ارتفاع الأمواج بسببها في البحر إلى 20 قدمًا أكثر من 6 أمتار مع اقتراب الإعصار “هيلين” من سواحل الخليج.

تزداد قوة الإعصار هيلين، ويصاحبه الآن رياح قوية تبلغ سرعتها 90 ميلاً في الساعة، وهو إعصار قوي من الفئة 1، وفقًا للتحديث الصادر في الساعة 5 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة من المركز الوطني للأعاصير.

وتقع “هيلين" على بعد حوالي 350 ميلاً جنوب غرب تامبا بولاية فلوريدا، وتتحرك إلى الشمال الشرقي بسرعة 12 ميلاً في الساعة.

ومن المتوقع استمرار ازدياد كبير في السرعة خلال الـ 24 ساعة القادمة، وستصل هيلين إلى اليابسة على طول ساحل فلوريدا في وقت لاحق من هذا المساء أو في وقت مبكر من صباح الجمعة كإعصار كبير.

وقد أعلنت العديد من المناطق التعليمية في المقاطعات الواقعة على طول ساحل الخليج في فلوريدا، بما في ذلك منطقة تامبا، عن إغلاق المدارس قبل التأثيرات الناجمة عن العاصفة الاستوائية هيلين على الولاية.