طائرة مقاتلة روسية تحلق على مسافة خطرة قرب أخرى أمريكية.. شاهد ما حدث

نشرت الولايات المتحدة مقطع فيديو لاعتراض طائرة روسية قبالة ساحل ألاسكا في منطقة تحديد الدفاع الجوي.

ومن خلال الفيديو، يمكن رؤية قاذفة روسية من طراز Tu-95 وهي تحلق فوق أنف طائرة أمريكية من طراز F-16. وبعد ثوانٍ قليلة من بدء الفيديو، تظهر طائرة مقاتلة روسية من طراز Su-35 تقترب كثيرًا من المقاتلة الأمريكية، ثم تقطع الطريق أمامها وتنتقل من الجانب الأيسر للطائرة إلى اليمين.

من جانبه، قال قائد القيادة الشمالية الأمريكية والدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد) إن الطائرة الروسية تصرفت بطريقة "غير آمنة وغير احترافية وتشكل خطرًا على الجميع، وهذه ليست الطريقة التي تطير بها وتعمل بها القوات الجوية المحترفة".

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