التقى جيمس ديفيد (جيه دي) فانس مرشح الجمهوريين لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، ومنافسه الديمقراطي تيم والز، في أول مناظرة انتخابية بينهما، وعلقا على موقفي ترامب وهاريس من الأسلحة الإيرانية والبرنامج النووي.

قد يهمك أيضًا.. بعد جدال حاد.. شاهد لحظة إغلاق الميكروفونات لأول مرة خلال مناظرة المرشحين لمنصب نائب رئيس أمريكا

"كنت مخطئًا بشأنه".. جي دي فانس يفسر تحوله من منتقد لترامب إلى مؤيد