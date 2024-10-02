بعد عامين من القتال، وتكبد خسائر فادحة، استولت روسيا على بلدة رئيسية في شرق أوكرانيا. بُنيت بلدة فوهليدار حول منجم فحم وتقع عند تقاطع الجبهتين الشرقية والجنوبية لأوكرانيا.

تقع فوهليدار على بعد حوالي 30 ميلًا جنوب بوكراس والتي تعد منطقة الهجوم الرئيسية في شرق أوكرانيا حيث كان الروس يتقدمون بقوة على مدار الشهرين الماضيين.

ويحاول الروس الاستيلاء على فوهليدار منذ حوالي عامين ويتكبدون خسائر كبيرة.

المدينة ليست مركزًا للنقل أو اللوجستيات، بل كانت تُعَد تقاطعًا مهمًا بين الجبهتين الشرقية والجنوبية لأوكرانيا.

وقد أظهرت مقاطع فيديو في الماضي تدمير أرتال مدرعة روسية بالكامل على يد الأوكرانيين فيها.

يشرح فريدريك بلايتن من شبكة CNN أهمية هذا التطور في ساحة المعركة.