خلال ظهوره في برنامج "هيو هيويت شو"، ادعى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه زار غزة، رغم عدم وجود دليل يثبت ادعائه.

وقال ترامب عند سؤاله عن غزة في المقابلة: "إنها تتمتع بأفضل موقع في الشرق الأوسط، وأفضل مياه. إنها الأفضل في كل شيء. إنها الأفضل. لقد قلت ذلك لسنوات".

وتابع بالقول: "كما تعلمون، عندما... كنت هناك وكان الوضع صعبًا. إنه مكان صعب. قبل، كما تعلمون، قبل كل الهجمات وقبل الذهاب والإياب، ما حدث خلال الأعوام القليلة الماضية. وقلت: واو، انظروا إلى هذا".

بحثت شبكتنا في ادعاء ترامب بأنه زار غزة، ولكن حتى الآن لم تتمكن من العثور على أي سجل يشير إلى قيام ترامب بذلك على الإطلاق، ليس بصفته رئيسًا للولايات المتحدة، وليس في حياته السابقة كرجل أعمال.

وعند سؤال حملته إذا كان قد أخطأ في الحديث، أصرّوا على أنهم لم يخطئ. بدلاً من ذلك، قال متحدث باسم الحملة لشبكة CNN: "لقد زار الرئيس ترامب غزة من قبل وعمل دائمًا على ضمان السلام في الشرق الأوسط".

وطرحت شبكتنا أسئلة متابعة، بما في ذلك ما إذا كان هناك أي دليل على رحلة ترامب المزعومة، بما في ذلك من ذهب معه وفي أي عام ولماذا؟ لكن الحملة رفضت تقديم أي دليل على أن ترامب زار غزة على الإطلاق.