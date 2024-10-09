قال كين مكالوم، رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني "MI5" إن تنظيمي داعش والقاعدة يشكلان تهديدًا جديدًا للمملكة المتحدة.

كما سلط مكالوم، المدير العام للوكالة الضوء على الخطر المتزايد للتخريب المدعومة من روسيا وإيران، وأضاف أن التوترات في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى عمل إرهابي في بريطانيا.

وقد أضاف مكالوم قائلًا: "إن هذه الأفعال الخطيرة التي يتم تنفيذها بتهور متزايد، تؤدي على وجه التحديد إلى التأثير المعاكس لما تنوي الدولة الروسية القيام به في دفع عملية تنسيق عملياتية متزايدة مع الشركاء في جميع أنحاء أوروبا وخارجها".

فيما وصفت السفارة الروسية في لندن ادعاءاته بأنها لا أساس لها من الصحة.