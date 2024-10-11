"عددي 3 فضائل لدى ترامب".. شاهد رد فعل هاريس على سؤال خلال لقاء مفتوح

خلال ندوة عامة بعنوان "Noticias Univision Presents: Latinos Ask, Kamala Harris Responds"، سُئلت نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، عن ثلاث فضائل يتمتع بها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وقالت هاريس للسائلة: "شكرًا على سؤالك. دعيني أبدأ بالآتي. استنادًا إلى خبرة حياة، أعرف أن أغلبنا يتمتع بقواسم مشتركة أكثر مما يقسمنا. جزء مما يؤلمني هو النهج الذي تبعه دونالد ترامب وبعض الآخرين، وهو "نحن ضدهم"، أيًا كان الطرف المقابل، وجعل الأمريكيين يشيرون أصابعهم على بعضهم واستخدام كلمات تقلل من شأن الناس وتصفهم بأسماء وتهدف إلى جعلهم خائفين ويعيشون في خوف".

وتابعت قائلة: "لا أعتقد أن هذا صحي لبلدنا. ولست معجبة بذلك. وفي الحقيقة، أنا منتقدة لأن يأتي ذلك من شخص يريد أن يكون رئيس الولايات المتحدة".

كما أضافت: "أعتقد أن دونالد ترامب يحب عائلته، وأعتقد أن هذا مهم جدًا. أعتقد أن العائلة أحد أهم الأشياء التي يجب أن نعطيها الأولوية. لكنني لا أعرفه لأكون صادقة معك. لقد قابلته مرة واحدة فقط على مسرح المناظرة، لم أقابله سابقًا. لذا ليس لدي المزيد لتقديمه لك".