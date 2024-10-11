هذه المرة الأولى التي تقوم فيها أميرة ويلز بمهمة عامة منذ أن أعلنت انتهاء علاجها من السرطان في سبتمبر، ولم تكن لوحدها.

حيث ظهرت كيت ميدلتون مع زوجها الأمير ويليام، واختارا الذهاب إلى ساوثبورت، وهي قرية هزها حدث مأساوي مروع، حادثة طعن استهدفت أطفالًا في فصل اليوغا والرقص لتايلور سويفت في يوليو الماضي.

وأثناء وجودهما هناك، التقى أمير وأميرة ويلز بعائلات الأطفال الـ3 الذين قُتلوا بشكل مأساوي وخدمات الطوارئ التي استجابت للحدث، بالإضافة إلى ممارسي الصحة العقلية الذين ساعدوا أولئك الذين شهدوا ذلك اليوم وكانوا مشاركين في هذا الاستجابة.

أوضحت العائلة المالكة دعمها لهذا المجتمع، فقد زار الملك تشارلز بالفعل ساوثبورت، وهذا دليل على أن العائلة المالكة تهتم حقًا وتُظهِر دعمها وتتأكد من أن بلدة ساوثبورت لا تشعر بأنها منسية بعد أسابيع وأشهر من هذا الحدث المأساوي.

