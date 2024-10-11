لحظة إنقاذ صبي استخدم سياجًا ليطفو وسط مياه الفيضانات إثر إعصار ميلتون

يُظهر مقطع فيديو من مكتب عمدة مقاطعة هيلزبورو عملية إنقاذ صبي كان يطفو على سياج وسط مياه الفيضانات. تحدثت شبكة CNN مع عمدة المقاطعة، تشاد كرونيستر، الذي ساعد في عملية الإنقاذ.

وقال كرونيستر في المقابلة: "كنت على متن القارب الهوائي أثناء ذلك الأمر. لقد قمنا بأكثر من 200 عملية إنقاذ، وما زلنا ننفذها بنشاط. لقد قمنا للتو برصد عائلة، بينما أقف هنا، وسط مياه الفيضانات. كان يلوح لنا بالنزول، وكان معظم الناس يقولون مرحبًا. لكنه كان يحرك يديه بشدة. ذهبنا إليه، وكان الأمر أشبه بمشهد من فيلم “Castaway”، حيث كان متمسكًا بشدة".

وأضاف: "قامت والدته بإجلائه إلى منطقة أكثر أمانًا الليلة الماضية. كان يمشي إلى المنزل، ولم يدرك أن المياه ستغمره بهذا القدر، وهو ليس سباحًا جيدًا، لذا حدثت عملية الإنقاذ. من الواضح أنه كان متأثرًا. أعني، لقد احتضننا، وكان ممتنًا للغاية لأخذنا إياه إلى أرض جافة، ولكن هذه كانت واحدة فقط من عمليات الإنقاذ العديدة التي قمنا بها اليوم".