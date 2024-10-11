فيديو يوثق عبور إعصار من مخلفات "ميلتون" للطريق السريع في فلوريدا

فيديو يوثق عبور إعصار من مخلفات "ميلتون" للطريق السريع في فلوريداالعالمنشر الجمعة، 11 أكتوبر / تشرين الأول 2024قام أندرسون كوبر من شبكة CNN ببث تقرير من فورت بيرس بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث تسبب إعصار واحد على الأقل ورياح عاتية من جراء إعصار "ميلتون" في إحداث دمار هائل وقلب شاحنة مقطورة.شاهد أيضًا: انتزعها من أرضها وقلبها.. شاهد ما حدث لمقطورة شاحنة خلال مرور إعصار عاصفوقد يهمك أيضًا: رفعها وقلبها رأسًا على عقب.. شاهد ما حدث لسيارة على طريق مزدحم بفعل إعصارقراءة المزيدأمريكاحوادثسياراتعواصففلوريدا