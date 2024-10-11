فيديو يوثق عبور إعصار من مخلفات "ميلتون" للطريق السريع في فلوريدا

قام أندرسون كوبر من شبكة CNN ببث تقرير من فورت بيرس بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث تسبب إعصار واحد على الأقل ورياح عاتية من جراء إعصار "ميلتون" في إحداث دمار هائل وقلب شاحنة مقطورة.

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