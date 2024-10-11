أفاد أليكس ماركوارت من شبكة CNN عن أحدث الجهود التي تبذلها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لتجنيد عملاء استخبارات أجانب، ويشارك تعليمات نشرتها الوكالة مفصلة حول كيفية التواصل عبر الإنترنت.

حيث تتجه وكالة الاستخبارات الأمريكية إلى الإنترنت لتجنيد الأشخاص الذين يعيشون في مجموعة متنوعة من البلدان الاستبدادية.

وقد نشرت وكالة الاستخبارات المركزية للتو سلسلة من التعليمات على وسائل التواصل الاجتماعي والتي توجه العملاء المحتملين حول كيفية الاتصال بهم خطوة بخطوة بأمان، إما باستخدام شبكة “VPN” أو على "الويب المظلم"، ومن الواضح من هذا أنهم يبحثون عن عملاء جدد في الصين وإيران وكوريا الشمالية. نظرًا لأن هذه المنشورات باللغة المندرينية والفارسية والكورية.

فيما حذرت وكالة التجسس الصينية “وزارة أمن الدولة”، بالفعل المواطنين الصينيين من المحاولات الأجنبية للتجسس عليهم.

وتأتي هذه الحملة الأخيرة من وكالة الاستخبارات المركزية، بعد أن قامت الوكالة مؤخراً بنشر مقاطع فيديو منتجة بشكل كبير باللغة الروسية.. تناشد فيها الروس الشعور بالتاريخ والوطنية.